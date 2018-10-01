وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان

أفادت وكالة "سانا" ببدء وصول دفعة جديدة من المهجّرين السوريين العائدين من لبنان إلى معبر الزمراني في منطقة القلمون في ريف دمشق، استمرارا لتنظيم عودة اللاجئين من لبنان.

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وتم في وقت سابق اليوم إنجاز الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعودة دفعات جديدة من اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية عن طريق معابر جديدة يابوس، والدبوسية، والزمراني، إلى قراهم وبلداتهم التي أعاد إليها الجيش السوري الأمن والاستقرار.

وعادت في السابع عشر من الشهر الماضي، دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان عبر معبري جديدة يابوس والدبوسية، بعد تأمين الجهات المعنية والمختصة الظروف المناسبة، وإعادة الخدمات الأساسية اللازمة لمعاودة ممارسة حياتهم الطبيعية.

من جهتها أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان عن تجمع عدد كبير من اللاجئين السوريين في معرض رشيد كرامي الدولي، في طرابلس استعدادا للعودة.

وأكد رئيس شعبة معلومات الأمن العام اللبناني العقيد خطار ناصر الدين، أن هذا العدد الكبير الذي انطلق اليوم سببه الرئيسي التعاطي الإنساني من جانب عناصر الأمن العام مع قضية اللاجئين، ما شجع هذا العدد الكبير من العائدين على شد الرحال للعودة، مشيرا إلى أن الدفعة الخامسة من اللاجئين ستكون كبيرة جدا.

كما أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بتوافد عائلات سورية لاجئة إلى نقطتي العبودية والبقيعة الحدوديتين صباحا، حيث اتخذ الأمن العام اللبناني كل التدابير التي تسهل وتؤمن عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

ووصلت حافلات سورية عدة إلى نقطة العبودية، تمهيدا لنقل هذه العائلات إلى بلداتها وقراها.

المصدر: سانا+ الوكالة الوطنية للإعلام