مراسلتنا: شباب فلسطينيون يغلقون الطريق المؤدي لحاجز مستوطنة بيت إيل على المدخل الشمالي لرام الله

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بأن شبانا فلسطينيين قد أغلقوا الطريق المؤدي لحاجز مستوطنة بيت إيل على المدخل الشمالي لرام الله اليوم الاثنين.

حيث دعا الفلسطينيون إلى إضراب عام يوم الاثنين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تأييدا لاحتجاج ينظمه فلسطينيو الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي.

وقالت جماعات في الأراضي الفلسطينية إن المدارس والجامعات والمقار الحكومية والمتاجر ستغلق أبوابها تضامنا مع هذا الاحتجاج.

ودعا زعماء فلسطيني الخط الأخضر مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم، إلى الإضراب احتجاجا على قانون الدولة القومية الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

المصدر: RT