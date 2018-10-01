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الكرملين يعلق على الضربة الإيرانية لـ"داعش" شرقي سوريا

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الكرملين يعلق على الضربة الإيرانية لـ
Sputnik Sergei Guneev
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في أول تعليق روسي على القصف الصاروخي الإيراني لمواقع "داعش" في دير الزور السورية، وضع الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذه الخطوة في خانة جهود محاربة الإرهاب.

وردا على سؤال من قناة "سي إن إن" الأمريكية عن تقييم روسيا للضربة الإيرانية وتصريحات المستشار  في شؤون الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول عزم القوات الأمريكية على البقاء في سوريا، قال بيسكوف: "الحرب ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في سوريا مستمرة وستتواصل".

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وأضاف: "وفيما يخص مسألة وجود قوات أجنبية في سوريا بشكل مخالف للقانون الدولي، فموقف روسيا منها واضح ومعروف".

وأكدت موسكو مرار أن أي قوات أجنبية تتواجد في الأراضي السورية بشكل غير شرعي يجب أن تغادر بلا شروط.

المصدر: وكالات

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