منظمة دولية: نسبة المشاركة في انتخابات كردستان لا تعكس جدية المنافسة بين الأحزاب

كشفت منظمة فريدريتش إيبرت الألمانية التي راقبت انتخابات إقليم كردستان العراق، عن نسبة مشاركة "غير واسعة" في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد.

وقال مدير برامج العراق في المؤسسة يوسف إبراهيم لـRT: "كنا نتوقع مشاركة واسعة بسبب التنافس الكبير الذي كان بين الأحزاب قبل الانتخابات، لكن هذا ما لم يحدث، وكان حضور الناخبين أقل من المتوقع منا كمراقبين، وكذلك من الأحزاب السياسية التي دخلت الانتخابات".

إقرأ المزيد

وأضاف: "خلال مراقبتنا لنتائج الانتخابات في مدينة أربيل شاهدنا إقبالا ضعيفا على مراكز الاقتراع، لكن العملية تمت بسلاسة رغم وجود بعض الملاحظات التي نعتقد أنها لن تؤثر على نتائج الانتخابات بشكل مباشر".

المصدر: RT