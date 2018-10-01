الإضراب العام يعم أرجاء فلسطين

عمّ الإضراب اليوم الاثنين كافة أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، تضامنا مع احتجاج ينظمه فلسطينيو الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي.

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وعم الإضراب كافة مفاصل حياة الفلسطينيين وشمل القطاعات التجارية، والتعليمية، والمؤسسات الخاصة والعامة، وشركات النقل العام، باستثناء القطاع الصحي.

ويأتي الإضراب استجابة للدعوة التي وجهتها القوى الوطنية والإسلامية للتصدي لقانون القومية العنصري، لما يحمله من خطورة على حقوق الشعب الفلسطيني.

إضراب شامل في كافة مناطق قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك رفضاً لقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر في القدس وقانون القومية اليهودي. pic.twitter.com/bn2piaQ6Ot — فلسطين بوست (@plespost) 1 октября 2018 г.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في الـ19 من يوليو الماضي بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين قانون القومية الذي ينص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية لعام 2017.

المصدر: وكالات