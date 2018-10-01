مركز المصالحة الروسي يساعد في إصلاح مدرسة في ريف دمشق
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن إيصال قافلة مساعدات إنسانية تتضمن مواد بناء لإصلاح مدرسة في مدينة جيرود في ريف دمشق.
وقال رئيس قسم المساعدات الإنسانية في المركز الروسي للمصالحة في سوريا فلاديمير ليونيدوف للصحفيين: "أحضرنا مواد بناء لإصلاح المدرسة، وهي مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا، ونحن لا نوزع المواد الغذائية فحسب بل نوصل مواد بناء وكل شيء آخر يحتاجه الشعب السوري".
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