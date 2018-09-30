"تحالف البناء" يتفق على دعم فؤاد حسين لرئاسة العراق

اتفق "تحالف البناء" الذي يضم أحزابا شيعية وسنية على دعم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين لمنصب الرئاسة في العراق.

وقال مصدر في التحالف لـRT إن "الاجتماع الذي عقد الأحد في بغداد خلص إلى دعم التحالف لفؤاد حسين للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "التحالف تلقى اتصالات من قبل مسعود بارزاني وصفت بالإيجابية".

من جهتها أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ، أن مرشح حزبها لرئاسة العراق برهم صالح، هو الأقرب لنيل المنصب.

وكان مجلس النواب العراقي أعلن قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، من الذين استوفوا الشروط القانونية للترشح للمنصب.

ومن المرتقب أن يعد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين جلسة لاختيار رئيس الجمهورية.

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المصدر: RT