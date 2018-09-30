الفلسطينيون يساندون أبناء جلدتهم داخل الخط الأخضر في إضراب عام

دعا الفلسطينيون إلى إضراب عام يوم الاثنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تأييدا لاحتجاج ينظمه فلسطينيو الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي.

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وقالت جماعات في الأراضي الفلسطينية إن المدارس والجامعات والمقار الحكومية والمتاجر ستغلق أبوابها تضامنا مع هذا الاحتجاج.

ودعا زعماء فلسطيني الخط الأخضر مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون الدولة القومية الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

وواجه هذا القانون انتقادات قوية في الداخل وأثار غضبا بين السكان العرب الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة ويشكلون خمس سكان إسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

وقال النائب السابق في الكنيست محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل إنه تمت الدعوة لهذا الإضراب بالتنسيق مع "كل الفصائل على الساحة الفلسطينية".

وأضاف: "الإضراب رسالة إلى العالم أن قضية العنصرية وقضية "الأبرتاهيد" (الفصل العنصري) لا يمكن التعاطي معها على أنها قضية داخلية وإنما يجب أن تشغل كل الدنيا".

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المصدر: رويترز