ولي العهد السعودي يختتم زيارة سريعة للكويت

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الكويت بعد زيارة رسمية قصيرة استمرت لساعات، وسط نكهنات بأنها تناولت الإمدادات النفطية ووساطة كويتية لحل النزاع مع قطر.

ونقل التلفزيون الكويتي على الهواء مباشرة مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للضيف السعودي في قصر بيان. كما نقل أيضا لقطات أخرى يظهر فيها كبار المسؤولين الكويتيين وهم يصافحون الأمير السعودي.

فيديو .. استقبال مهيب لولي العهد محمد بن سلمان بعد وصوله للكويت.

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.#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمانpic.twitter.com/EOb1w0ZJUx — هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 30, 2018

وقال التلفزيون الكويتي في ختام الزيارة إنها كانت "لبنة جديدة في تاريخ العلاقات المتينة بين البلدين".

صور استقبال سمو الامير لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمانpic.twitter.com/jZ1vrkppN4 — Alnasrnews2 (@Alnasrnews2) September 30, 2018

وهذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان للكويت منذ توليه مناصب رسمية في السعودية.

المصدر: وكالات