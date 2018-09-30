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ولي العهد السعودي يختتم زيارة سريعة للكويت

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يختتم زيارة سريعة للكويت
twitter.com/Alnasrnews2
أمير الكويت يستقبل ولي العهد السعودي
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غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الكويت بعد زيارة رسمية قصيرة استمرت لساعات، وسط نكهنات بأنها تناولت الإمدادات النفطية ووساطة كويتية لحل النزاع مع قطر.

ونقل التلفزيون الكويتي على الهواء مباشرة مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للضيف السعودي في قصر بيان. كما نقل أيضا لقطات أخرى يظهر فيها كبار المسؤولين الكويتيين وهم يصافحون الأمير السعودي.

وقال التلفزيون الكويتي في ختام الزيارة إنها كانت "لبنة جديدة في تاريخ العلاقات المتينة بين البلدين".

وهذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان للكويت منذ توليه مناصب رسمية في السعودية.

المصدر: وكالات

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