ولي العهد السعودي يختتم زيارة سريعة للكويت
غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الكويت بعد زيارة رسمية قصيرة استمرت لساعات، وسط نكهنات بأنها تناولت الإمدادات النفطية ووساطة كويتية لحل النزاع مع قطر.
ونقل التلفزيون الكويتي على الهواء مباشرة مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للضيف السعودي في قصر بيان. كما نقل أيضا لقطات أخرى يظهر فيها كبار المسؤولين الكويتيين وهم يصافحون الأمير السعودي.
فيديو .. استقبال مهيب لولي العهد محمد بن سلمان بعد وصوله للكويت.— هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 30, 2018
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.#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمانpic.twitter.com/EOb1w0ZJUx
وقال التلفزيون الكويتي في ختام الزيارة إنها كانت "لبنة جديدة في تاريخ العلاقات المتينة بين البلدين".
فيديو | #ولي_العهد يصل #الكويت في زيارة رسمية#الإخبارية#ولي_العهد_في_الكويتpic.twitter.com/oBeqiok9Y5— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2018
صور استقبال سمو الامير لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمانpic.twitter.com/jZ1vrkppN4— Alnasrnews2 (@Alnasrnews2) September 30, 2018
#ولي_العهد يصل #الكويت في زيارة رسمية#الإخبارية#ولي_العهد_في_الكويتhttps://t.co/2xTzEDAiV7pic.twitter.com/zX9w7bMgL5— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2018
وهذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان للكويت منذ توليه مناصب رسمية في السعودية.
المصدر: وكالات