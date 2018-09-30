أمير الكويت يستقبل ولي العهد السعودي

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت يناقش خلالها عدة ملفات ملحة.

ووصل ولي العهد السعودي إلى قصر "بيان" في الكويت، حيث سيجري مباحثات مع أمير الكويت لتنسيق الجهود فيما يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي.

فيديو .. استقبال مهيب لولي العهد محمد بن سلمان بعد وصوله للكويت.

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.#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمانpic.twitter.com/EOb1w0ZJUx — هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 30, 2018

وذكرت مصادر مطلعة أن الأزمة الخليجية وملفي اليمن وسوريا من أهم المسائل المطروحة على طاولة المباحثات بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي بنظيره الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من الوزراء والمسؤولين في الكويت.

صور استقبال سمو الامير لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمانpic.twitter.com/jZ1vrkppN4 — Alnasrnews2 (@Alnasrnews2) September 30, 2018

وهذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان للكويت منذ توليه مناصب رسمية في السعودية.

المصدر: وكالات