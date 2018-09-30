أمير الكويت يستقبل ولي العهد السعودي
استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت يناقش خلالها عدة ملفات ملحة.
ووصل ولي العهد السعودي إلى قصر "بيان" في الكويت، حيث سيجري مباحثات مع أمير الكويت لتنسيق الجهود فيما يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي.
فيديو .. استقبال مهيب لولي العهد محمد بن سلمان بعد وصوله للكويت.— هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 30, 2018
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.#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمانpic.twitter.com/EOb1w0ZJUx
وذكرت مصادر مطلعة أن الأزمة الخليجية وملفي اليمن وسوريا من أهم المسائل المطروحة على طاولة المباحثات بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي بنظيره الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من الوزراء والمسؤولين في الكويت.
فيديو | #ولي_العهد يصل #الكويت في زيارة رسمية#الإخبارية#ولي_العهد_في_الكويتpic.twitter.com/oBeqiok9Y5— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2018
صور استقبال سمو الامير لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمانpic.twitter.com/jZ1vrkppN4— Alnasrnews2 (@Alnasrnews2) September 30, 2018
#ولي_العهد يصل #الكويت في زيارة رسمية#الإخبارية#ولي_العهد_في_الكويتhttps://t.co/2xTzEDAiV7pic.twitter.com/zX9w7bMgL5— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2018
وهذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان للكويت منذ توليه مناصب رسمية في السعودية.
المصدر: وكالات