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أمير الكويت يستقبل ولي العهد السعودي

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أمير الكويت يستقبل ولي العهد السعودي
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أمير الكويت يستقبل ولي العهد السعودي
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استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت يناقش خلالها عدة ملفات ملحة.

ووصل ولي العهد السعودي إلى قصر "بيان" في الكويت، حيث سيجري مباحثات مع أمير الكويت لتنسيق الجهود فيما يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت مصادر مطلعة أن الأزمة الخليجية وملفي اليمن وسوريا من أهم المسائل المطروحة على طاولة المباحثات بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي بنظيره الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من الوزراء والمسؤولين في الكويت.

وهذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان للكويت منذ توليه مناصب رسمية في السعودية.

المصدر: وكالات

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