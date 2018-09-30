منظمة عراقية: خروقات في انتخابات برلمان كردستان

كشفت منظمة "تموز" العراقية لمراقبة الانتخابات، عن وجود خروقات رافقت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي انطلقت صباح اليوم الأحد.

وقالت رئيسة المنظمة فيان الشيخ لـRT: "في السليمانية تدخل رجال الأمن وطردوا المراقبين من بعض المراكز الانتخابية وحدثت مشاكل مع ممثلي الكيانات السياسية، الأمر الذي ولد ضغطا عليهم ثم انسحبوا ليدخل رجال الأمن لملء الاستمارات، وهذا خرق قانوني واضح".

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وأضافت، "راقبنا في محافظة أربيل مركزين فقط، وفيهما حدثت مشاكل عدة منها وجود توقيع على أسماء ناخبين لم يدلوا بأصواتهم".

وتابعت، "عندما كان الأشخاص يأتون للمركز يجدون تواقيع بأسمائهم، وكأن هناك من وقع وصوت بالنيابة عنهم".

المصدر: RT