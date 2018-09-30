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ولي العهد السعودي يتفقد المنطقة الجنوبية للمملكة

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ولي العهد السعودي يتفقد المنطقة الجنوبية للمملكة
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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تفقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قاعدة تابعة للقوات العسكرية في المنطقة الجنوبية للمملكة.

واستقبل ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات في القاعدة من طرف رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري، وعدد من كبار المسؤولين.

وترأس الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا جرى خلاله استعراض سير العمليات العسكرية لقوات التحالف في منطقة العمليات جنوبي المملكة.

ويتولى الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى كونه وليا للعهد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

المصدر: وكالات

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