الأردن يعلق على تحديد سوريا موعدا لفتح معبر نصيب

نقلت مراسلتنا قادسية الضمور عن مصادر في الحكومة الأردنية نفيها تحديد أي موعد مسبق لفتح معبر جابر نصيب مع سوريا.

جاء ذلك تعليقا على إعلان الجانب السوري العاشر من أكتوبر المقبل موعدا لفتح المعبر بين البلدين.

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الأردن لم يحدد حتى الآن أي موعد لفتح معبر جابر- نصيب، بانتظار أن تقر اللجان الفنية بين البلدين جاهزيتها.

من جانبه لم يستبعد أنور الخصاونة، الأمين العام لوزارة النقل الأردنية أن يتم فتح المعبر قبل الموعد الذي أعلن عنه الجانب السوري، مشددا على أن ذلك رهن باستكمال الإجراءات الفنية واللوجستية والأمنية.

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وأوضح أن اجتماعات اللجنة الفنية السورية الأردنية مازالت مستمرة لاستكمال إجراءات فتح المعابر بين البلدين للتأكد من الوضع الفني واللوجستي للمعابر وكذلك الحالة الأمنية لضمان حركة النقل وسلامة المسافرين، وإذا ما تم استكمال هذه الإجراءات قبل العاشر من أكتوبر فسنفتح المعابر فورا، وبخلاف ذلك سننتظر جهوزية هذه الإجراءات.

وأعرب الخصاونة عن استغرابه من إعلان الجانب السوري وقال إن الجانب الأردني جاهز فنيا ولوجستيا منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري بانتظار أن يستكمل الجانب السوري كل إجراءاته المتفق عليها بين البلدين والتي تؤهل لفتح المعبر بين الأردن وسوريا.

المصدر: RT