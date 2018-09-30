آل خليفة يعلق على لقائه المعلم

علق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على لقائه نظيره السوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن هذا اللقاء لم يرتب له مسبقا.

وأكد آل خليفة في لقاء خاص مع قناة "العربية" أن لقاءه مع المعلم كان ضمن الحراك العربي لحل الأزمة السورية.

وأضاف وزير خارجية البحرين أن الأراضي السورية يجب أن تعود إلى سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أن أي جهد لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم مطلوب ويجب ألا يعترض عليه أحد.

كما أكد آل خليفة استمرار عمل مجلس التعاون العربي رغم الخلاف القائم بين دول الخليج وقطر.

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وكانت عدسات المصورين رصدت لقاء هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة السورية جمع وزير خارجية سوريا وليد المعلم مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس السبت.

المصدر: وكالات