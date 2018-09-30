تضارب داخل حزب "طالباني" حول موقفه من نتائج انتخابات كردستان العراق

تضاربت مواقف قيادي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت اليوم في إقليم كردستان العراق.

واستبق سعدي أحمد بيرة، المتحدث الرسمي باسم الحزب الذي تزعمه لسنوات الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في إقليم كردستان العراق اليوم بالتأكيد على أن الحزب لن يعترف بها.

وأوضح بيرة، في تصريح تناقلته وسائل إعلام، إنه لوجود تلاعب وتزوير كبيرين في نتائج الانتخابات في مدن أربيل ودهوك وسوارن، "نعلن رفضنا لنتائج الانتخابات".

بالمقابل نشر الحزب تعليق القيادي قوباد طالباني الذي أكد فيه أنه من المبكر اتخاذ أي قرار حول سير عملية التصويت العام لانتخابات برلمان كردستان.

وأضاف قوباد طالباني أن "منتسبي المفوضية ومراقبي الكيانات السياسية يعملون الآن على عد وفرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وأتمنى أن يتمكنوا من أداء مهامهم بشكل شفاف ونزيه، ومنع أي عملية تزوير".

ودعا مفوضية الانتخابات إلى أن تكون مستقلة وبمستوى المسؤولية، موضحا أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيعلن موقفه بعد إعلان نتائج الانتخابات.

المصدر: RT + وكالات