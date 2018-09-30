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البنتاغون ينشر فيديو لعملياته العسكرية في سوريا والعراق

أخبار العالم العربي

البنتاغون ينشر فيديو لعملياته العسكرية في سوريا والعراق
twitter.com/CENTCOM
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نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي فيديو يظهر قصفا مدفعيا على مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وفي الفيديو الذي نشر على حساب القيادة المركزية الأمريكية في "تويتر" اليوم الأحد يظهر جنود أمريكيون يطلقون النار من مدافع الهاوتزر وراجمات الصواريخ.

وكتب في الفيديو: "نيران المدفعية تصيب أهدافا من أجل تحرير العراق وسوريا من داعش"، دون توضيح مكان وزمان تلك الضربات. كما لا يتضمن الفيديو لقطات لتدمير الأهداف.

المصدر: RT

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