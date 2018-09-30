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إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

أخبار العالم العربي

إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة
Reuters
إصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية
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أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية بأن الجيش الإسرائيلي داهم مخزن أدوية في رام الله، واعتقل موظفين يعملون فيه، ما تسبب باندلاع مواجهات في محيط المنطقة وإصابة عشرات الفلسطينيين.

من جانبها ذكرت وكالة "معا" أن شخصين أصيبا بالرصاص المطاطي أحدهما مصور وكالة "رويترز" كما أصيب 4 باختناق وحروق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين وفتاة خلال اقتحام مستودع للأدوية في المنطقة، ولم تعرف هوياتهم بعد.

واحتجز الجنود عشرات المركبات التي تقل طلاب المدارس لأكثر من ساعة، وأجبروا السائقين على إطفاء محركات سياراتهم.

المصدر: RT + معا

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