عودة حارس الملك المغربي الشهير إلى الواجهة

شهد المحيط الأمني للعاهل المغربي الملك محمد السادس، تطورات أبرزها عودة حارسه الشخصي السابق عزيز الجعايدي، والذي أعفي من مهامه منذ سنتين بمرسوم ملكي.

وذكرت مصادر مقربة من البلاط الملكي أن حسن الشراط، الحارس الشخصي للملك محمد السادس، وجواد بلحاج، مدير التشريفات الملكية والأوسمة، غابا عن جميع الأنشطة الملكية، وآخرها صلاة الجمعة، التي أقيمت في مسجد حسان بالرباط، وهذا هو سبب عودة الجعايدي.

وتضاربت الأنباء حول سبب غياب بلحاج بين من يقول إن "الأمر يتعلق بوعكة صحية طالته"، وآخرون يرون أنها "غضبة ملكية" طالت الرجل المكلف بالتشريفات.

واستبعد عزيز الجعايدي من حراسة الملك محمد السادس لأكثر من مرة، أولها عقب تسببه في خطأ بروتوكولي خلال حفل الولاء لعيد العرش سنة 2009، وكذلك أبعد عقب الزيارة الملكية التي قام بها الملك لساحل العاجل 2015، أما آخرها كان عام 2016 بعدما دخل في مشادات كلامية مع مسؤول أمني كبير.

المصدر: هسبريس + الأيام