RT تستطلع آراء الأكراد حول انتخابات كردستان العراق

أدلى الأكراد اليوم بأصواتهم في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، وسط انعدام أي احتمال لصعود قوى المعارضة، ومن المتوقع أن يحافظ الحزبان الرئيسيان على اقتسامهما السلطة هناك.

ويقول سربست رشيد (27 عاما) أحد مواطني محافظة أربيل عاصمة الإقليم: "قررت عدم المشاركة في الانتخابات لأنني على يقين بأن هذه الأحزاب لم ولن تقدم لنا أي شيء، وقرار مقاطعتي نابع عن قناعة تامة".

واستبعد رشيد أن يكون هناك أي تغيير في الوضع العام في الإقليم، لاعتباره أن "قوة هذه الأحزاب بإضعاف الشعب" الكردي، وقال: "أتمنى لو أذهب لصناديق الاقتراع وأدلي بصوتي، لكنني لا أريد أن أكون شريكا في عملية شرعنة وجود هذه الأحزاب".

وانطلقت في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش من صباح اليوم الأحد انتخابات برلمان كردستان العراق التي تتنافس فيها 29 قائمة أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب التغيير المعارض.

وتتنافس هذه الأحزاب على 111 مقعدا برلمانيا، 11 منها تذهب للأقليات دون منافس، بينما المئة المتبقية تسلّط الأحزاب المتنافسة أعينها عليها، فيما من المتوقع أن تبقى معادلة المنافسة موزعة بين الحزبين الكبيرين إلى جانب نسبة أصغر لحزب التغيير.

وتوقعت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ، أن تكون نسبة الاقتراع أكثر مما كانت عليه في انتخابات برلمان العراق وتعزو ذلك إلى وجود قاعدة جماهيرية كبيرة غير مترددة للأحزاب الكردية.

وأشارت في حديثها لـRT، إلى عدم وجود حملات مقاطعة كبيرة سبقت انتخابات الإقليم على عكس ما كان في المحافظات العراقية الأخرى، وتقول إن "نسبة الاقتراع ستصل إلى 60% تقريبا وتكون أغلبها في محافظتي أربيل ودهوك".

ويحق لثلاثة ملايين و850 ألف مواطن في الإقليم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقاطع حزب العدالة والديمقراطية الذي يتزعمه المرشح الرئاسي برهم صالح هذه الانتخابات، لأسباب تتعلق بـ"سطوة" الأحزاب الكبيرة على الوضع السياسي في الإقليم وعدم محاسبة "الفاسدين" الذين "سرقوا" أموال الشعب.

أمير الجماعة الإسلامية علي بابير، اعتبر التصويت في الانتخابات "واجبا شرعيا ووطنيا على كل من يحق له التصويت"، على عكس القرار الذي اتخذه حزب برهم صالح الذي أسس بعد انشقاقه عن الاتحاد الوطني الكردستاني في أيلول 2017.

الناشطة السياسية في إقليم كردستان العراق، سلفانا دلشاد رأت أن "المشاركة في الانتخابات ضرورة"، لكنها أكدت أهمية أن "ينتج عنها إفراز طبقة سياسية تقدم الخدمات للمواطنين وتتلافى الأخطاء التي ارتكبت سابقا".

وأضافت: "شاركت في الانتخابات وذهبت صباحا إلى مركز الاقتراع، لأنني أؤمن بأن دورنا كمواطنين وناشطين سياسيين، ضروري ولأن هذه الانتخابات يمكن أن تلعب دورا في مساعدة الناس وتقديم الخدمات لهم".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق في وقت سابق عن نجاح التصويت الخاص بعناصر القوى الأمنية الذي جرى أمس الأول في إطار انتخابات برلمان الإقليم، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة وصلت إلى 91%.

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المصدر: RT