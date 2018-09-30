سياسية كردية لـRT: برهم صالح الأقرب لرئاسة جمهورية العراق

أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ اليوم، أن مرشح حزبها لرئاسة العراق برهم صالح، هو الأقرب لنيل المنصب.

وقالت القيادية الكردية لـRT: "هناك مؤشرات إيجابية وصلت من نواب شيعة وسنة في البرلمان الاتحادي توضح نيتهم التصويت لبرهم صالح، على حساب مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني فؤاد حسين".

وأضافت: "حتى المفاوضات واللقاءات بين الأحزاب الكردية فيها تجاوب وطرح كبير على ضرورة أن يكون صالح رئيسا للجمهورية على اعتباره الأقرب إلى بغداد والأحزاب السياسية هناك".

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وكان مجلس النواب العراقي "البرلمان"، قد أعلن قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، الذين استوفوا الشروط القانونية للترشح للمنصب، مشيرا إلى أن 31 عضوا ترشحوا.

وحسب بيان المجلس، فإن "أسماء المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية الذين استوفوا الشروط اللازمة للترشح وفقا للجنة المشكلة حسب الأمر النيابي هي: سردار عبد الله محمود، عبد اللطيف جمال رشيد، عمر أحمد كريم البرزنجي، سروة عبد الواحد قادر إبراهيم، عبد الكريم علي عبطان الجبوري، برهم أحمد صالح قاسم، فؤاد محمد حسين بكي".

المصدر: RT