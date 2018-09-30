تركيا بصدد إغلاق مخيم أكشاكلله للاجئين السوريين (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات بصدد إغلاق مخيم أكشاكلله للاجئين السوريين في محافظة شانلي أورفه جنوبي البلاد، وتوزيع نزلائه على محافظات مختلفة.

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وحسب موقع sondakika التركي، سيتم إرسال 2122 لاجئا إلى محافظات مختلفة وستبدأ عمليات إخلاء المخيم ابتداءا من غد الاثنين.

ووفقا للتعميم الذي أرسلته وزارة الشؤون الداخلية فإنه ستتاح للاجئين السوريين حرية اختيار وجهتهم في تركيا، باستثناء 7 محافظات هي إسطنبول وغازي عنتاب وأنطاليا وكليس وهاطاي وماردين وشرناق.

كما ستقدم السلطات معونة مالية لكل عائلة تقرر الرحيل قيمتها 1100 ليرة تركية للفرد، في حين لن تقدم أي مساعدة مادية لمن يقرر البقاء في محافظة شانلي أورفه.

وتم إعلان خبر إجلاء السوريين عبر مكبرات مسجد المخيم، وأشير في الإعلان إلى ضرورة توجه اللاجئين إلى الوحدة الاستشارية ليقدموا طلباتهم للمحافظات التي يودّون الذهاب إليها، وتجمع اللاجئون حول المسجد محاولين فهم فحوى الإعلان.

المصدر: "sondakika"