مهاجرون نيجيريون ينشرون فيديو اعتقالهم في ليبيا

تمكن مهاجرون نيجيريون كانوا موقوفين في ليبيا من العودة سالمين إلى بلادهم، بعد تصويرهم شريط فيديو وثقوا فيه الظروف القاسية التي يعانيها المهاجرون اللاشرعيون في ليبيا.

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والنيجيريون الذين كانوا معتقلين في منطقة الزاوية، عرّضوا حياتهم للخطر بالتقاطهم هذا الشريط في يوليو الماضي.

وقال أحد المهاجرين في الشريط: "يرفضون إعادتنا إلى نيجيريا، نحن نعاني هنا نحن نموت هنا".

وأضاف: "هذا الفيديو لو لم يكن موجودا، لما تمكنا من العودة إلى نيجيريا".

ويبلغ المتحدث 25 عاما واعتقل أثناء محاولته عبور المتوسط ​​مدفوعا بحلم أن يصبح لاعب كرة قدم في أوروبا.

ولفت الفيديو انتباه المنظمة الدولية للهجرة التي تساعد في عودة المهاجرين المسجونين في ليبيا إلى بلادهم، وبالتالي استطاعت هذه المجموعة من النيجيريين العودة إلى بلادها في 30 أغسطس.

وتعد ليبيا بوابة عبور لآلاف المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا على الرغم من أن المئات يغرقون كلّ عام خلال الرحلة.

المصدر: وكالات