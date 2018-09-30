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الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي بطائرة مسيّرة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي بطائرة مسيّرة
Reuters Jumana El-Heloueh
مطار دبي- أرشيف
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أعلنت قناة المسيرة المحسوبة على الحوثيين أن سلاح الجو التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية، استهدف صباح اليوم الأحد مطار دبي الدولي في الإمارات بطائرة مسيّرة من طراز "صماد-3".

وقال الحوثيون على لسان مصدر من قوات "سلاح الجو المسير"، إن "طائرة مسيرة من طراز "صماد-3" نفذت سلسلة غارات على مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم".

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وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها جماعة "أنصار الله" استهداف مطار دبي، حيث أعلنت في 27 أغسطس الماضي تنفيذها هجمات على المطار بطائرة من ذات الطراز، الأمر الذي نفته الإمارات جملة وتفصيلا.

ومع تكثيف الإمارات انخراطها في النزاع اليمني أوائل يونيو الماضي بانضمامها لمعركة الساحل الغربي في اليمن، هددت القوات الحوثية بشن هجمات مكثفة على الإمارات متعهدة بوضع أبو ظبي في "مرمى الصواريخ اليمنية".

المصدر: المسيرة +وكالات

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