خطابات القادة العرب من المحيط إلى الخليج أمام الجمعية الأممية

خطابات الزعماء والرؤساء والديبلوماسيون العرب في اجتماع الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن تنوعت في محتواها إلا أنها أجمعت كلها على أهمية محاربة الإرهاب.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في خطابات القادة العرب:

العاهل الأردني: المعركة ضد الخوارج لم تنته بعد

العاهل الأردني: "التصدي العالمي الفعال للإرهاب يتطلب عملا جماعيا مستمرا. المعركة ضد الخوارج عن الإسلام لم تنته بعد. يجب علينا مواجهة كل إيديولوجيات الكراهية، بما في ذلك الكراهية الموجهة ضد الإسلام." #UNGAhttps://t.co/nJtwL5OMBqpic.twitter.com/7RTTY7FaIt — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 25 сентября 2018 г.

أمير قطر: الحصار المفروض على بلادي انتهاك صارخ للقانون الدولي

في اليوم الأول للمداولات العامة للجمعية العامة، قال أمير دولة #قطر: الحصار المفروض على بلادي انتهاك صارخ للقانون الدولي. على الرغم من الإجراءات المتخذة لإلحاق الضرر بأمن قطر والتضييق على شعبها فقد شهدت فترة الحصار الجائر تعزيز مكانة قطر وترسيخ دورها. #UNGAhttps://t.co/pn0OUhfKJapic.twitter.com/S2EIRws8pO — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 29 сентября 2018 г.

الرئيس المصري: هناك خلل في أداء الأمم المتحدة ما يؤثر على مصداقيتها

استماع: الكلمة الكاملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المداولات العامةللجمعية العامة #UNGA#مصرhttps://t.co/lU01lBp1aU — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 25 сентября 2018 г.

الرئيس الفلسطيني: القدس ليست للبيع

الرئيس اليمني: جماعة الحوثي باعت ولاءها الوطني وتعمل وكيل حرب لصالح إيران وحزب الله

الرئيس اللبناني: السوريون الذين نزحوا إلى لبنان ليسوا لاجئين سياسيين

الرئيس اللبناني ميشال عون: السوريون الذين نزحوا إلى لبنان ليسوا لاجئين سياسيين باستثناء قلة.

"ارتفعت معدلات الجريمة بنسبة تخطت 30% والبطالة بنسبة 21%" #UNGAhttps://t.co/NGqzN1E9Tvpic.twitter.com/BjHLzyVOsK — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 27 сентября 2018 г.

وزير الخارجية السوري: المعركة على الإرهاب شارفت على الانتهاء بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب على سوريا

وليد المعلم وزير الخارجية السوري: الوضع في #سوريا أصبح مهيئا للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم الذي غادروه بسبب الإرهاب والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب. #UNGAhttps://t.co/rjYJQHhc9Rpic.twitter.com/rHUrsTcZts — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 29 сентября 2018 г.

رئيس الوزراء الكويتي: زاد يقيننا بعد عضويتنا في مجلس الأمن بأهمية إصلاحه

رئيس الوزراء الكويتي: زاد يقيننا بعد عضويتنا في مجلس الأمن بأهمية إصلاحه وضمان وجود تمثيل عربي دائم فيه. https://t.co/uz1DwmF6VK#UNGApic.twitter.com/PC05tgw8kU — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 28 сентября 2018 г.

وزير الخارجية السعودي: قاطعنا قطر في ظل جهودنا لمكافحة الإرهاب

وزير خارجية #السعودية عادل الجبير: في ظل جهودنا الحازمة لمكافحة الإرهاب، قامت بلادي ومعها الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة #قطر قبل 15 شهرا. #UNGAhttps://t.co/pNQc5LdeYlpic.twitter.com/mccNSLdtIs — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 28 сентября 2018 г.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمام الجمعية العامة: تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والمنشأ تجاه المدن السعودية....." #UNGA



تابعوا تغطيتنا الخاصة: https://t.co/rKz2KqQE1rpic.twitter.com/WQPUdU7iZ0 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 28 сентября 2018 г.

وزير الخارجية الإماراتي: دول إقليمية وفي مقدمتها إيران تسعى إلى تقويض أمن المنطقة والتدخل في شؤون دولها

وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: التوغل الإيراني في الشأن العربي غير مسبوق. #UNGAhttps://t.co/qoDR6AcOKDpic.twitter.com/cHN1qNyMme — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 29 сентября 2018 г.

وزير خارجية البحرين: نأمل في أن تعود قطر إلى رشدها

وزير خارجية #البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: يحدونا الأمل في أن تعود #قطر إلى رشدها وتؤكد حسن نواياها وتثبت مسعاها في أن تكون عضوا إيجابيا في المنطقة.#UNGAhttps://t.co/LRI5e0UY5Dpic.twitter.com/pNH12a0jly — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 29 сентября 2018 г.

وزير الخارجية العراقي: نرفض ادعاءات وجود قوات إيرانية في بلادنا

وزير خارجية #العراق إبراهيم الجعفري يؤكد الرفض القاطع لوجود قوات تركية في بعشيقة "ما زلنا ننتظر زيادة حصة العراق من الإطلاقات المائية" #UNGAhttps://t.co/kWsQSeMz2Epic.twitter.com/WgiA5honJZ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 28 сентября 2018 г.

وزير الخارجية التونسي: تونس ملتزمة بمواصلة جهودها لمساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم على أساس الاتفاق السياسي الأممي

خميس الجهيناوي وزير خارجية #تونس: مبادرة تعزيز حقوق المرأة امتداد طبيعي لتجربة تونس الرائدة في المساواة بين الجنسين، وإيمان بمحورية القيم الكونية لحقوق الإنسان وضمان الحريات باعتبارها إحدى دعائم الديمقراطية. #UNGAhttps://t.co/PVAJ0LDqmppic.twitter.com/bq7YJo2UtU — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 28 сентября 2018 г.

وزير الخارجية الجزائري: قضية الصحراء الغربية لن تحل إلا من خلال تقرير الشعب الصحراوي لمصيره

رئيس الوزراء المغربي: نؤكد الالتزام بمرجعيات مجلس الأمن لحل الخلاف حول الصحراء الغربية

رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني يؤكد الالتزام بمرجعيات مجلس الأمن لحل الخلاف حول #الصحراء_الغربية ويقول "يظل الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية سببا رئيسيا في إذكاء التوتر بالمنطقة."https://t.co/iSmNJyxH7d#UNGApic.twitter.com/l7Jr7LvTO9 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 26 сентября 2018 г.

وزير خارجية موريتانيا: نتابع قضية الصحراء الغربية باهتمام ونأمل في حل يرضي جميع الأطراف

ولد الشيخ أحمد: نتابع قضية #الصحراء_الغربية باهتمام ونأمل في حل يرضي جميع الأطرافhttps://t.co/oCBcgawbe8pic.twitter.com/insBOwInX7 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 28 сентября 2018 г.

وزير خارجية #موريتانيا: نعمل على تحسين السجون وحماية السجناء من التعذيب، والقضاء على أي مخلفات للاستعباد...نتابع قضية #الصحراء_الغربية باهتمام ونأمل في حل يرضي جميع الأطراف. https://t.co/VF6iVKHem4#UNGApic.twitter.com/c7tWyRWmDP — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 29 сентября 2018 г.

وزير الخارجية الليبي: يد العدالة ستلاحق كل من كان وراء الهجمات في طرابلس

وزير الخارجية العماني: نطالب بمشروع أممي إنساني لإغاثة اليمن

وافتتحت أعمال المداولات العامة للجمعية العامة يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الأول من أكتوبر.

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ويشارك في المداولات العامة رؤساء الدول والحكومات لاستعراض وجهات نظرهم في أهم القضايا الدولية، كما تعقد على هامشها فعاليات رفيعة المستوى حول مواضيع السلم والأمن والهجرة وغيرها.

وافتتحت أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء 18 يوليو، بتسليط رئيستها ماريا فرناندا إسبينوزا الضوء على النساء في عالم السياسة، ومن يطالبن بالمساواة في مكان العمل، والنساء والفتيات ضحايا العنف، والفتيات والمراهقات اللاتي يطالبن بالتعليم الجيد.

وقالت إسبينوزا في كلمتها الافتتاحية وهي رابع امرأة تتولى رئاسة الجمعية العامة، إن الأمم المتحدة ما زالت تواجه الكثير من التحديات والقضايا العالقة، كما تطرقت إلى قضية الهجرة مشيرة إلى الاتفاق الدولي الخاص بالهجرة المتوقع اعتماده رسميا في مراكش بالمغرب آخر العام الحالي.

المصدر: وكالات