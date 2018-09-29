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البصرة.. مقتل معاون طبي ونجاة مدير شركة من الاغتيال

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البصرة.. مقتل معاون طبي ونجاة مدير شركة من الاغتيال
Essam Al Sudani
القوات الأمنية العراقية في البصرة - أرشيف
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أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جنوبي العراق، جبار الساعدي، مقتل معاون طبي على أيدي مسلحين مجهولين، فيما نجا مدير شركة غاز الجنوب من اغتيال مماثل.

وقال الساعدي لـRT، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا عدة رصاصات على معاون طبي أمام مستشفى الصدر التعليمي وأردوه قتيلا، وأنهم كانوا يستقلون سيارة مظللة".

وفي سياق منفصل، نجا مدير شركة غاز الجنوب في البصرة طالب حسن زغير من محاولة اغتيال، قام بها مسلحون مجهولون في أحد أحياء المدينة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا على تركيز الجهود والحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الاغتيال والخطف في بغداد والبصرة.

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وشهدت العاصمة بغداد ومحافظة البصرة سقوط عدد من نشطاء المجتمع ومشاهير الفن في تصاعد ملحوظ في الآونة الأخيرة لعمليات الاغتيال والخطف.

المصدر: RT

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