العبادي يبحث تشكيل الحكومة مع مرشح حزب بارزاني

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خطوات تشكيل الحكومة المقبلة مع فؤاد حسين سكرتير رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وأحد مرشحي الرئاسة.

وقال مكتب العبادي في بيان إن "اللقاء تناول الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد ومسألة التصويت على اختيار رئيس للجمهورية خلال الأيام المقبلة".

وأضاف البيان: "ناقش العبادي مع فؤاد حسين خطوات تشكيل الحكومة المقبلة وأهمية تلبيتها لاحتياجات البلد في البناء والإعمار وتوفير فرص العمل والحفاظ على ما تحقق في محاربة الإرهاب والاستقرار الأمني والعلاقات الخارجية".

إقرأ المزيد

وقدم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح كمرشح وحيد لشغل منصب رئيس الجمهورية، فيما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح فؤاد حسين للمنصب ينافسهما عدد من المرشحين الأكراد التابعين لأحزاب سياسية أو مستقلين.

وأعلن مجلس النواب العراقي "البرلمان"، قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، والذين استوفوا الشروط القانونية للترشح للمنصب، مشيرا إلى أن 7 منهم مستوفون للشروط.

وحدد مجلس النواب العراقي يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لاختيار أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية.

المصدر: RT