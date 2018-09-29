وزير الخارجية الإماراتي يشن هجوما حادا على إيران وقطر

شن وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، هجوما حادا على إيران وقطر، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت.

ولفت وزير خارجية الإمارات، إلى أن إيران لم تتوقف يوما عن سلوكها العدائي في المنطقة ولن تتخلى عن رغبتها في امتلاك أسلحة دمار شامل، رغم أن المجتمع منحها فرصة لتعديل سلوكها، داعيا إلى تكاتف دولي لمكافحة هذا الفكر المدمر القائم على دعم الجماعات الإرهابية وتطوير أسلحة دمار شامل.

وقال الوزير في كلمته إن هناك دول مارقة تقدم الدعم للجماعات الإرهابية، مضيفا أن مكافحة الإرهاب لن تتم من خلال دولة واحدة أو بعض الدول بل هو مشكلة عالمية مشتركة تتطلب تظافر الجهود.

وأوضح أنه لا يمكن الاعتماد على دول أخرى لحل مشكلاتنا فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن السعودية بلد شقيق يتعرض لوابل من الصواريخ الإيرانية التى يطلقها الحوثين من اليمن.

كذلك اتهم وزير الخارجية الإماراتي قطر بأنها تقدم دعما إعلاميا للإرهابيين، مضيفا أن قرار المقاطعة، الذي اتخذته كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين كان بسبب وقوف قطر إلى جانب الإرهابيين وتقديم الدعم لهم.

المصدر: وكالات