تأجيل زيارة ولي العهد السعودي للكويت إلى الأحد

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أجل زيارة رسمية كانت مقررة إلى الكويت اليوم السبت، إلى غد الأحد.

وأعلنت الوكالة الكويتية يوم أمس الجمعة، عن الزيارة مقررة اليوم السبت، قبل أن تعود وتقول إنها أجلت إلى الأحد.

ولم توضح الوكالة أسباب تأجيل زيارة ولي العهد السعودي.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق له سيجرون مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد.

المصدر: كونا