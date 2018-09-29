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تأجيل زيارة ولي العهد السعودي للكويت إلى الأحد

أخبار العالم العربي

تأجيل زيارة ولي العهد السعودي للكويت إلى الأحد
RT
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أجل زيارة رسمية كانت مقررة إلى الكويت اليوم السبت، إلى غد الأحد.

وأعلنت الوكالة الكويتية يوم أمس الجمعة، عن الزيارة مقررة اليوم السبت، قبل أن تعود وتقول إنها أجلت إلى الأحد.

ولم توضح الوكالة أسباب تأجيل زيارة ولي العهد السعودي.

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وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق له سيجرون مباحثات رسمية مع أمير  الكويت الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد.

المصدر: كونا

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