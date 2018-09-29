الحلبوسي يدعو الأجهزة الأمنية لحسم ملف المعتقلين بتشابه الأسماء

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الأجهزة الأمنية إلى الإسراع في حسم ملف المعتقلين بتشابه الأسماء، مشددا على ضرورة توحيد قاعدة البيانات لكافة الأجهزة الأمنية.

وقال الحلبوسي خلال زيارته الموصل اليوم: "من الضروري حسم قضية تشابه الأسماء التي خلقت مشاكل كبيرة وذلك عبر توحيد قاعدة البيانات لكافة الأجهزة الأمنية".

وأعلن عن "تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة لإعداد ملف باحتياجات المحافظة مع الوزراء المعنيين والدعوة إلى اجتماع مشترك داخل مجلس النواب بحضور رئيس صندوق الإعمار".

من جهته، طالب مجلس المحافظة الحلبوسي بالمساعدة في العمل على الإسراع بحسم التصاريح الأمنية وفتح الطرق بين نينوى ومحافظات كردستان العراق وخصوصا طريق الموصل دهوك، ودفع مستحقات نينوى المالية لتنفيذ المشاريع الخدمية والعمل على حسم ملف إعادة النازحين.

ووصل الحلبوسي إلى الموصل السبت في زيارة يرافقه فيها وزير الداخلية قاسم الأعرجي وعدد من النواب.

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المصدر: RT