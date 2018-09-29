إغلاق كل المعابرالحدودية بين إيران وإقليم كردستان العراق

أعلن مدير عام الشؤون الأمنية في محافظة كردستان الإيرانية رضا ميرزائي عن إغلاق كافة المعابر الحدودية مع العراق اعتبارا من الأحد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق.

وسيستمر إغلاق المعابر مدة 24 ساعة فقط. وقال ميرزائي اليوم السبت إن معبر باشماق بمحافظة كردستان سيكون مغلقا عند الساعة الثانية عشرة ولمدة 24 ساعة بالتوقيت المحلي، إلا أنه يمكن تبادل المواد الغذائية والوقود عبر هذا المعبر في إطار التنسيق بين مسؤولي المعابر الحدودية بين البلدين.

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ويعد معبر باشماق الحدودي أحد أهم المعابر البرية بين إيران وكردستان العراق.

من جانبه أعلن حاكم مدينة قصر شيرين عن إغلاق معبر برويز خان الحدودي مع العراق غدا الأحد لمدة 24 ساعة بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال حاكم مدينة قصر شيرين، مراد علي تاتار، إن معبر برويز خان سيكون مغلقا عند الساعة 12 هذه الليلة ولمدة 24 ساعة على أن يتم فتحه بعد غد الاثنين ليتمكن رجال الأعمال من مواصلة تبادلهم التجاري.

وأوضح أنه يتم وقف الأعمال الجمركية وكذلك مرور المسافرين عبر معبر برويز خان خلال هذه الفترة إلا أنه سيبقى مفتوحا أمام المواطنين العراقيين في ايران وكذلك الإيرانيين في إقليم كردستان العراق.

المصدر: "إرنا"