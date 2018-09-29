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استئناف الملاحة النهرية بين العراق وإيران

أخبار العالم العربي

استئناف الملاحة النهرية بين العراق وإيران
AFP
منفذ حدودي بين العراق وإيران - أرشيف
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استؤنف اليوم السبت نشاط الخط النهري بين رصيف العشار على ضفاف شط العرب في البصرة، وميناء خرمشهر الإيراني بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وورد في بيان عن وزارة النقل العراقية حصلت RT على نسخة منه: "وصلت زوارق الشركة العامة للنقل البحري ضمن إحدى تشكيلات وزارة النقل العراقية، وعلى متنها 46 راكبا إلى ميناء خرمشهر جنوبي غربي إيران".

وأعلن وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي عن سعي الوزارة لتفعيل وإشاعة النقل النهري داخل وخارج العراق لأهمية هذا النوع من الملاحة.

من جهته أكد عبد الكريم الجابري مدير الشركة العامة العراقية للنقل البحري، أن الشركة تملك زوارق حديثه مخصصة لنجاح جميع الرحلات النهرية القريبة منها والبعيدة.

 وأشار الجابري إلى أن "استئناف الخط النهري بين العراق وإيران، سيقلل من الزحام الحاصل في منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين، وسيوفر طابعا سياحيا للمسافرين".

 المصدر: RT

 

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