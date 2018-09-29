الإفراج عن صيادين مصريين كانوا محتجزين في شمال قبرص

أعلنت القاهرة أنه تم الإفراج عن خمسة صيادين مصريين احتجزوا شمالي قبرص منذ نحو أسبوع، بتهمة انتهاك حرمة المياه الإقليمية للجزيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو: "تم الجمعة الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في شمال جزيرة قبرص منذ نحو أسبوع بعد إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية في شمال الجزيرة".

إقرأ المزيد

وبيّن أبو زيد أن محكمة مقاطعة Kyrenia كانت قد أصدرت يوم أمس حكما بتغريم كل صياد بـ500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، مشيرا إلى أن "الشركة القبرصية مالكة السفينة دفعت الغرامة وينتظر وصول السفينة اليوم إلى ميناء ليماسول القبرصي وعلى متنها طاقمها".

وأشاد أبو زيد بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصي مع السفارة المصرية في نيقوسيا، وقال: "السفارة عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القبرصية والشركة مالكة السفينة على الإفراج عن الصيادين حتى تكللت جهودها بالنجاح".

المصدر: صفحة المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية