موقع إسرائيلي: "السيسي يؤمن بنتنياهو ويعوّل عليه"

نقل موقع i24News الإسرائيلي عن مصدر في حاشية رئيس الوزراء الإسرائيلي المرافقة له في نيويورك، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أعرب لنتنياهو عن ثقته به وتعويله عليه".

وأضاف المصدر الإسرائيلي لمراسل i24News في نيويورك مهند نبيل: "الرئيس المصري قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي (على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك)، إنه يؤمن به ويعوّل على مساعيه"، دون أن يشير الرئيس إلى المساعي التي يعوّل على نتنياهو فيها.

ولفت المصدر إلى أن نتنياهو طلب من السيسي "أن يمارس الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يتعلق بقطاع غزة"، مشيرا إلى أن "اللقاء بين نتنياهو والسيسي، تم في أجواء حميمة تبادل خلالها الرئيسان الآراء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك".

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وأعلنت القاهرة ​أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.

ولعبت مصر دورا حاسما كوسيط في المفاوضات المستمرة خلال الأشهر الأخيرة بين إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق للتهدئة، في وقت أصبح فيه قطاع غزة على حافة حرب جديدة.

المصدر: i24News