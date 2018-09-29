بغداد تأسف لإغلاق واشنطن قنصليتها في البصرة

أعربت الخارجية العراقية عن أسفها لقرار نظيرتها الأمريكية سحب موظفي قنصليتها في مدينة البصرة جنوبي العراق وإغلاقها بسبب أعمال العنف الدائرة هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب: "الخارجية العراقية تأسف لقرار وزير الخارجية الأمريكي سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق".

وأضاف: "العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها، والحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو الزوار الوافدين باعتبار أمنهم جزءا من أمن العراق والتزاما قانونيا وأخلاقيا".

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وأعلنت واشنطن الجمعة إغلاق قنصليتها في البصرة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بـ"المغادرة المنظمة" لجميع الموظفين الأمريكيين من البصرة.

وكان البيت الأبيض قد حذر في سبتمبر الجاري من أنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجوم قد تشنه مجموعات تدعمها ضد رعايا أمريكيين أو المصالح الأمريكية في العراق.

المصدر: وكالات