دمشق تفتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن

أعلنت وزارة النقل السورية عن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن اليوم السبت، وبدء حركة مرور الشاحنات والترانزيت عبر الحدود السورية الأردنية.

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وذكر وزير النقل السوري علي حمود، أنه بدأت صباح اليوم حركة العبور إيذانا بفتح المعبر، وحركة الترانزيت والنقل عبر الحدود السورية الأردنية.

وقالت مصادر في وزارة النقل إن الوزارة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح المعبر، وأضافت أن التحضيرات شملت إعداد جملة من القرارات الناظمة لتشغيل المعبر، وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

إعادة فتح المعبر، قد تكون خطوة إضافية وغاية في الأهمية، في إطار تحسن الوضع الأمني والإنساني في سوريا، حيث يتنظر هذا الحدث مئات آلاف اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم عبره من مخيم الزعتري ذائع الصيت في الأردن.

إعادة فتح المعبر انتظرها بفارغ الصبر أيضا، المزارعون، وأصحاب شركات التجارة والشحن ونقل الركاب والبضائع بين لبنان وسوريا والأردن والعراق والخليج، وربما يكون فيه إشارة إلى انتهاء الحرب في سوريا، بانتظار الشروع في تسويتها السياسية.

المصدر: RT و"سانا"