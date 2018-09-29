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ليبيا تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن

أخبار العالم العربي

ليبيا تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن
AFP
وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة
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دعا وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، ومنح القارة الإفريقية مقعدين دائمين مع حق النقض، لاسيما وأن معظم القضايا التي يبحثها المجلس تخص إفريقيا.

وقال وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالّة، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو لمنح إفريقيا، مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي مع حق الفيتو، وكذلك مقعدين غير دائمين، خاصة وأن معظم القضايا التي يتم النظر فيها في المجلس، تتعلق بالقارة الإفريقية".

وأعرب سيالة عن ثقته بأن الواقع الجيوسياسي يتطلب تنفيذ إصلاحات لضمان التمثيل المتساوي في مجلس الأمن الدولي، بما ينعكس على القارة الإفريقية أيضا.

وأشار إلى دعم بلاده للإصلاحات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأضاف: "نأمل في أن تعزز هذه الجهود سلطة وهيبة المنظمة".

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وشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي "لأنه لم يعد يعكس الواقع السائد في القرن الحادي والعشرين".

المصدر: نوفوستي

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