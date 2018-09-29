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الإعلان في روسيا عن أول فتح فضائي إماراتي

أخبار العالم العربي

الإعلان في روسيا عن أول فتح فضائي إماراتي
Sputnik Sergei Mamontov
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تقرر انطلاق أول رائد إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن "سويوز إم إس-12" الروسية في 5 أبريل المقبل، في أول فتح فضائي إماراتي ضمن التعاون العلمي التقني بين روسيا والإمارات.

ووفقا لجدول الرحلات بموجب برنامج المحطة الفضائية الدولية، فمن المقرر إطلاق المركبة وعلى متنها أحد الإماراتيين وهما هزاع علي المنصوري، وسلطان سيف النيادي اللذان تم اختيارهما عبر عملية ذات مراحل متعددة، وبدأ تدريبهما للرحلة في مدينة "النجوم" لإعداد الرواد في ضواحي موسكو.

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وسيقيم رائد الفضاء الإماراتي في المحطة الدولية حتى 16 أبريل، ما يعني أنه سيحتفل هناك بيوم الفضاء العالمي الذي يصادف في الـ12 من أبريل من كل عام، إحياء لذكرى أول رحلة فضائية في تاريخ البشرية أدّاها الروسي يوري غاغارين في مثل ذلك اليوم عام 1962.

المصدر: نوفوستي

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