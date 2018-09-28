لافروف وشكري يبحثان تطوير الشراكة بين روسيا ومصر

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري تطوير علاقات الشراكة القائمة بين روسيا ومصر والوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، صدر في أعقاب لقاء الوزيرين على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن الجانبين ركزا الاهتمام على "آفاق مواصلة تطوير علاقات الشراكة التي تربط بين روسيا ومصر، مع التركيز على مهام توسيع وتعزيز التعاون في العديد من المجالات".

وتبادل الوزيران الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك في سياق تعزيز التعاون بين البلدين بهدف تسوية الأزمات في المنطقة.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن شكري أعرب في بداية اللقاء عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مؤكدا أن هذه الزيارة ستساهم في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كافة المجالات، وتتخذ الاستعدادات كي تخرج هذه الزيارة بأعلى مستوى من النجاح.

المصدر: RT