العبادي يطلب تقديم معلومات خلال 48 ساعة عن عمليات الاغتيال والخطف

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا على تركيز الجهود والحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الاغتيال والخطف في بغداد والبصرة.

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وقال مكتب العبادي الإعلامي في بيان له: "القائد العام للقوات المسلحة وجه كلا من وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا وخلال 48 ساعة على تركيز الجهود على المستوى الوطني والحصول على المعلومات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بجرائم اغتيال واختطاف حصلت بتنفيذ عالي المستوى في محافظة البصرة والعاصمة بغداد وأماكن أخرى من البلاد بصورة متزامنة".

وأضاف البيان، أن "هذه الحالات أعطت الانطباع بأن وراءها مخططا من جهات منظمة هدفه الإخلال بالأمن تحت ذرائع محاربة مظاهر الانحراف وإظهارها على أنها حالات مفردة، وهي لا تبدو كذلك".

وهاجم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة حديثة الثلاثاء الماضي الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعاد العلي لدى مرورها بسيارتها في منطقة العباسية وسط محافظة البصرة جنوبي العراق، وأطلقوا عليها النار، الأمر الذي أدى إلى وفاتها في الحال.

كما شهدت العاصمة بغداد أمس مقتل عارضة الأزياء العراقية تارة فارس على أيدي مسلحين أطلقوا عليها النار، علما أن بغداد شهدت الأسابيع الماضية مقتل خبيرتي التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن.

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المصدر: RT