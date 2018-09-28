6 قتلى فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أفاد مراسلنا في قطاع غزة بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 6، بينهم طفلان وإصابة أكثر من 300 برصاص إسرائيلي شرقي قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن القتلى هم الطفل محمد نايف الحوم (14 عاما) وإياد الشاعر (20 عاما) ومحمد وليد مصطفى هنية (23 عاما)، ومحمد بسام شخصة (25 عاما) ومحمد علي انشاصي 18 عاما وجميعهم من سكان مدينة غزة فيما قتل السادس في خانيونس جنوب قطاع غزة وهو الطفل كامل بربخ (12 عاما).

وتوجه آلاف من سكان القطاع في وقت سابق من اليوم إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة السابعة والعشرين "جمعة انتفاضة الأقصى"، استجابة لدعوة من "الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار".

ونشر الجيش الإسرائيلي قوات إضافية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أطلق المتظاهرون الفلسطينيون عددا من البالونات الحارقة.

المصدر: RT + معا