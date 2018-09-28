3 قتلى فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

قتلت القوات الإسرائيلية 3 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، وأصابت أكثر من 190 آخرين بالرصاص عند حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الطفل محمد نايف الحوم (14 عاما) إثر إصابته في الصدر شرقي مخيم البريج، والشاب إياد الشاعر (18 عاما) شرقي غزة، إلى جانب مواطن ثالث.

وتوجه آلاف من سكان القطاع في وقت سابق من اليوم إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة السابعة والعشرين "جمعة انتفاضة الأقصى"، استجابة لدعوة من "الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار".

ونشر الجيش الإسرائيلي قوات إضافية على طول الحدود الشرقية، فيما أطلق المتظاهرون الفلسطينيون عددا من البالونات الحارقة.

المصدر: RT + معا