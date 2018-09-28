مجلس التعاون الخليجي أساسا لتحالف استراتيجي بين واشنطن ودول عربية

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع عدد من نظرائه من الدول العربية إقامة تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط، يستند إلى مجلس تعاون خليجي موحد.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان لها بومبيو التقى كلا من وزراء خارجية البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في البيان أن "الوزراء أجروا مناقشة مثمرة حول إقامة تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط يستند إلى مجلس تعاون خليجي موحد، من أجل تعزيز الازدهار والأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأشار البيان إلى أن بومبيو شكر المشاركين في الاجتماع على شراكتهم مع الولايات المتحدة، وأكد على أهمية دحر تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية، وإحلال الاستقرار في سوريا واليمن وضمان ازدهار ووحدة العراق ووقف نشاط إيران "الخبيث" في المنطقة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن "كافة المشاركين وافقوا على ضرورة مواجهة التهديدات الصادرة من إيران والموجهة ضد المنطقة والولايات المتحدة".

وأكدت الخارجية أن مايك بومبيو يتطلع إلى مواصلة المناقشات خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

المصدر: RT