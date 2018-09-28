الجهاد الإسلامي تعلن انتخاب زياد النخالة زعيما لها

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رسميا انتخاب زياد النخالة أمينا عاما جديدا لها، في أول انتخابات داخلية تجريها الحركة منذ تأسيسها عام 1987.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة اليوم الجمعة في قطاع غزة، حيث أكدت أن الانتخابات، شملت أنصار الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل، إضافة إلى القدس والسجون ودول الشتات.

وأعلنت الحركة أن نسبة التصويت في الانتخابات الداخلية بلغت 99.3%، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات بدأت منذ عام وتم إقرار النظام الأساسي واللوائح الانتخابية، وأن الحركة حرصت على "إنجاح الدورة الانتخابية بحس مسؤول وعال".

وحسب مصدر كبير في الجهاد الإسلامي، فإنه جرى أيضا انتخاب مكتب سياسي للحركة لأول مرة بدل التعيين.

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وهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية زياد النخالة ليهنئه بانتخابه أمينا عاما للجهاد الإسلامي.

وبانتخابه يكون زياد النخالة البالغ 65 عاما، أمينا عاما ثالثا لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعد رمضان شلح الذي يعاني من المرض، وفتحي الشقاقي الذي اغتالته إسرائيل في مالطا سنة 1995.

ونشأ النخالة في مدينة غزة قبل أن يبعد إلى جنوب لبنان بعد اعتقاله عدة مرات في السجون الإسرائيلية، فيما يقيم حاليا بين العاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة السورية دمشق.

ووضعت إسرائيل النخالة على قائمة الاغتيالات، كما أدرجته الولايات المتحدة في قائمة الإرهاب.

المصدر: RT و"معا"