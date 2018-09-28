بغدانوف يلتقي زعيم حزب "المرابطون" اللبناني

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في الـ26 من سبتمبر في موسكو، زعيم حزب "المرابطون" اللبناني مصطفى حمدان، وتبادل الجانبان الآراء حول آخر التطورات في لبنان.

وأعرب ميخائيل بوغدانوف، الذي يشغل أيضا منصب الممثل المفوض للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، عن تمسك الجانب الروسي بالتأييد الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله واستقراره بكافة طوائفه المتعددة، مشددا على عدم جواز التدخل الخارجي في شؤون لبنان الداخلية.

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وركزت المحادثات بشكل خاص على الوضع في سوريا مع التأكيد على ضرورة التسوية السياسية العاجلة للأزمة السورية، وعودة السوريين من بلدان اللجوء، ولاسيما من لبنان.

المصدر: الخارجية الروسية