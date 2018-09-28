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الأمن الإيراني يصفّي 4 مسلحين على الحدود مع باكستان

أخبار العالم العربي

الأمن الإيراني يصفّي 4 مسلحين على الحدود مع باكستان
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أعلن الحرس الثوري الإيراني تصفية 4 مسلحين عند معبر ساربان في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد على الحدود مع باكستان، وذلك بعد أيام على الاعتداء الإرهابي على العرض العسكري.

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وكتبت قوات مقر القدس التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في بيان عنها: "تم القضاء بنجاح على فريق إرهابي ينتمي إلى طغمة الاستكبار العالمي خلال عمليات ناجحة قامت بها عناصرنا قرب المخفر الحدودي رقم 163 الواقع في مدينة سراوان".

وأضافت: "خططت هذه الجماعة للهجوم على المخفر الإيراني الحدودي لكنها صباح اليوم الجمعة وبفضل وعي عناصر أمن حرس الثورة الإسلامية وقعت في فخ عناصر الأمن الإيراني".

المصدر: وكالات

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