لقاء خاص مع الرئيس اللبناني ميشال عون

أجرت قناة RT لقاء خاصا مع الرئيس اللبناني ميشال عون في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تناول فيه أهم الملفات الإقليمية والدولية والداخلية.

وحمّل عون المجتمع الدولي مسؤولية تأخر حلّ الأزمة السورية وقضية اللاجئين السوريين في الداخل اللبناني قائلا، "غياب التوافق الدولي بشأن سوريا هو السبب الرئيسي وراء إطالة أمد الأزمة... الغرب يسيّس مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان عبر ربطها بالانتقال السياسي".

وأضاف عون أن "حزب الله أصبح جزءا من الأزمة السورية وعدم التوصل إلى التسوية يعد سببا لبقائه"، مؤكدا على أن العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قائمة ولبنان ينأى بنفسه عن النزاعات العربية.

وعبر عون عن أمله في إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن لما له من نفع اقتصادي على كافة دول الجوار لسوريا.

فلسطينيا أكد عون تمسك بلاده بمبدأ حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قائلا: "لبنان يؤيد حل الدولتين والانقسام العربي مسؤول عن تضاؤله.. تنصل بعض الدول العربية من مسؤولياتها تجاه فلسطين يدفع الآخرين لوقف دعم المنظمات".

داخليا شدد الرئيس اللبناني على المساعي المبذولة معبرا عن أمله في قرب تشكيل الحكومة، "نأمل بحل قريب يؤدي إلى تشكيل الحكومة ومجلس النواب هو الوجهة القادمة في حال الفشل .. تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان سببه تراكم السياسات الخاطئة في هذا المجال".

المصدر: RT