بوغدانوف: المنطقة منزوعة السلاح في إدلب إجراء مؤقت

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن إصرار بلاده على أن تكون المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، إجراءا مؤقتا، وغير دائم.

وردا على طلب التعليق على تصريحات أمريكية بأن الوضع في إدلب "مجمد"، قال بوغدانوف للصحفيين اليوم الجمعة: "نقول دائما إن هذا إجراء مؤقت، مثلما كانت باقي مناطق خفض التوتر التي أقيمت في إطار "أستانا-4"، إجراءات مؤقتة".

وتابع: "حاليا لم يبق من تلك المناطق إلا واحدة، ونقول هنا أيضا، إنه إجراء مؤقت، لأنه لا بد من تحرير كافة الأراضي السورية من أي وجود للإرهابيين".

وأضاف بوغدانوف أن موسكو تميل إلى تصديق تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الجماعات الإرهابية بدأت بالانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وعبر الدبلوماسي الروسي عن ثقة موسكو بأن كافة الاتفاقات حول سوريا، بما في ذلك بشأن إدلب، والتي تم التوصل إليها في إطار صيغة أستانا والقمة الروسية التركية في سوتشي، ستطبق بشكل كامل.

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وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قد صرح أمس الخميس بأن الوضع الراهن في إدلب "مجمد" نتيجة الاتفاق الأخير بين الرئيسين الروسي والتركي، معتبرا ذلك بحد ذاته "معجزة".

المصدر: وكالات