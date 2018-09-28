نظرة تركية إلى العملية العسكرية في سوريا

اعتبر عضو البرلمان التركي عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أوزتورك يلماز، أن عملية القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، قد غيّرت بالكامل موازين القوى في المنطقة.

وشدد البرلماني التركي في حديث لوكالة "نوفوستي"، على أن عملية الجيش الروسي في سوريا، مثلت نجاحا باهرا لروسيا الاتحادية ورئيسها فلاديمير بوتين.

وقال يلماز في حديث بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق العملية الروسية في سوريا: "ظهور روسيا على الساحة السورية، أدى إلى تغيير توازنات القوى في المنطقة من الناحية العسكرية. روسيا كانت تقليديا مهتمة بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن قبل ذلك لم تشارك قط مباشرة في صراعات المنطقة بهذا المستوى من الوجود العسكري".

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وأكد البرلماني التركي، أن العملية الروسية أضفت الطابع الشرعي على الرئيس السوري بشار الأسد وراء طاولة المفاوضات وسمحت له بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها داخل سوريا بشكل كبير جدا.

وختم يلماز: "لذلك يمكن القول إن العملية الروسية، ناجحة على جميع الأصعدة بما فيها ترسيخ موقف الأسد".

المصدر: نوفوستي