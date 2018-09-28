أردوغان: المخابرات التركية تلعب دورها في تنفيذ اتفاق إدلب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) تلعب دوراً هاماً، في تنفيذ الاتفاق بين روسيا وتركيا حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية قوله: "هناك عبء كبير، في هذا المجال، على كتف الاستخبارات التركية".

وقال أردوغان على متن الطائرة المتجهة من نيويورك إلى برلين حيث سيلتقي المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا لتدمير المعدات العسكرية الثقيلة الموجودة لدى الجماعات المسلحة المتطرفة.

وأعرب أردوغان، عن قلقه من احتمال تجمع عدد كبير من اللاجئين على الحدود مع تركيا، في حال تم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في إدلب.

وأشار رجب طيب أردوغان إلى أن سكان إدلب باشروا بالعودة تدريجيا إلى ديارهم، "عادوا إلى بيوتهم، حوالي 50-60 ألف شخص، وأنا آمل أن يستمر الأمر كذلك".

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ويأمل الرئيس التركي، أن لا يتم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في هذه المحافظة السورية وقال: "هذا الاحتمال غير وارد في الوقت الحالي. ونأمل أنه لن يحدث لاحقا. هناك وعود منحها لنا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين". وأضاف أنه جرت، مباحثات بين موسكو وأنقرة حول إعادة إعمار سوريا. ووعد من جانبه، فتح هذا الموضوع خلال المباحثات مع ميركل.

وأشار إلى نية بلاده عقد قمة بين زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، في اسطنبول، لكن موعد الفعالية لم يحدد بعد.

المصدر: انترفاكس