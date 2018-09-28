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مصدر أمني عراقي ينفي استهداف مطار البصرة

أخبار العالم العربي

مصدر أمني عراقي ينفي استهداف مطار البصرة
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نفى مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، سقوط قذائف هاون أو صواريخ على مطار البصرة الدولي الذي تقع القنصلية الأمريكية بالقرب منه.

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وقال المصدر، إن "مطار البصرة الدولي لم يتعرض إلى القصف أو سقوط قذائف عليه"، منوها بأن "القنصلية الأمريكية التي يقع مقرها قرب المطار اتخذت إجراءات عقب استشعارها لخطر معين، وهو ما تم تفسيره على أنه استهداف للمطار".

وأفاد شهود عيان الخميس، بأنهم سمعوا بعد منتصف الليل أصوات إطلاق قذائف أو صواريخ من منطقة أبو صخير، ورجحوا إطلاقها باتجاه المطار الذي تقع بالقرب منه القنصلية الأمريكية العامة في محافظة البصرة.

كما تناقلت وسائل إعلام محلية، أنباء عن سقوط صواريخ قرب القنصلية الأمريكية.

المصدر: "السومرية"

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